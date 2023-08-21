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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كابيتانو مصر يصل محطته الأخيرة باستاد بنها الرياضي في القليوبية

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، استقبال استاد بنها الرياضي، اليوم، للاعبين الراغبين في خوض اختبارات مشروع اكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩.

وصل عدد المتقدمين للاختبارات من أبناء محافظة القليوبية لما يقارب ١٧٠٠ لاعب ، وانتهت اللجنة الفنية للمشروع من تنفيذ عمليات الاختبارات بكل شفافية ووفق للإجراءات التحضيرية المتبعة في كافة المحافظات سواء علي المستوي الفني أو التنظيمي والتي تنفذ بها عمليات اختبارات الموسم الثاني لكابيتانو مصر عن طريق  التعاون مع مديريات الشباب والرياضة والأمن والصحة وتواجد مجموعات عمل المتطوعين YLY وفريق عمل وزارة الشباب والرياضة.
ومن المقرر انطلاق التصفيات النهائية للموسم الثاني للمشروع بملاعب نادي الشمس الرياضي أيام ٢٢ و ٢٣ الجاري لاختيار افضل ١٤٨ موهبة للبدء في تصوير البرنامج التليفزيوني الذي تذاع حلقاته علي قنوات أون سبورت وأون.

كابيتانو مصر القليوبية وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي احمد محمدي