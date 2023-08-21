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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يصيب 8 فلسطينيين في نابلس ويعتقل مشتبهًا به بتنفيذ عملية حوارة

عناصر من قوات الاحتلال
عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي
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أصاب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بالرأس، خلال اقتحامه بلدة "بيتا"، الواقعة جنوب محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، كما داهمت أحد المنازل وفتشته.

وبالتزامن مع الاقتحام، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي (جالاتس) أنه تم اعتقال من يُشتبه أنه نفذ عملية "حوارة" قبل يومين والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين في البلدة الواقعة جنوب "نابلس".

الاحتلال الإسرائيلي نابلس الضفة الغربية