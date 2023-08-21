الأهلي يعرض محمود متولي على الخبير النمساوي خلال معسكر الفريق

استقر مسئولو النادي الأهلي على عرض محمود متولي مدافع الفريق الأحمر على الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي سبق وقام بإجراء عملية الرباط الصليبي للثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، من أجل الوقوف على حالته بسبب كثرة إصاباته العضلية المتكررة، وغيابه لفترات طويلة عن الفريق الأحمر.

ويرغب الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور تامر أبو العينين إلى معرفة حالة متولي الطبية، والأسباب التي تؤدي إلى كثرة غيابه عن الملاعب لفترات طويلة، مستغلا تواجد اللاعب رفقة بعثة الفريق الأحمر لخوض معسكر خارجي تحضيرا للموسم الجديد.

ويقوم الجهاز الطبي للأهلي بعر الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد على الحبير النمساوي، للاطمئنان على تطورات برنامجهما التأهيلي، وتحديد موقفهما من نزول التدريبات الجماعية، وحالة الثنائي الطبية بعد انتهاء برنامجهما التأهيلي من الإصابة.

ونفى مسئولو النادي الأهلي تقديمهم عرضًا رسميًا لضم النيجري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وارتبط اسم إيبوكا بالانتقال للنادى الأهلى خلال الساعات الأخيرة، وتحدثت تقارير إعلامية عن سعى القلعة الحمراء للتعاقد مع جون إيبوكا بعد رحيل محمد شريف لنادى الخليج السعودي، وشادي حسين إلى نادي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

لكن مصدرًا فى الأهلي أكد أن النادى لم يسع للتعاقد مع جون إيبوكا لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد.

واقترب النادي الأهلي من ضم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداي بطل كوريا الجنوبية. ورغم أن الأهلي كان قد أغلق باب التعاقد مع اللاعب البرازيلي منذ عدة أيام، لعدم جدية نادي هيونداي فى التفاوض وتراجعه أكثر من مرة فى اتفاقاته مع الأهلي، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء أعادوا فتح ملف ضم اللاعب خلال الساعات الماضية.

إدارة الأهلي استغلت رغبة سوزا فى ارتداء القميص الأحمر وجددت اتصالاتها مع النادي الكورى خلال الساعات الماضية لحسم الصفقة، خاصة أن عقد اللاعب مع ناديه ينتهي فى ديسمبر المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل مجانًا.