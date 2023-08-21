فيوتشر يتمسك باستمرار عمر كمال في الموسم الجديد

تمسكت إدارة فيوتشر، باستمرار عمر كمال مع الفريق في الموسم الجديد، وذلك في ظل اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد مع اللاعب.

وترغب إدارة فيوتشر في الحفاظ على بقية النجوم بالفريق الحاليين بعد رحيل أكثر من لاعب سوبر مؤخرا لفريق بيراميدز، وأبرزهم محمد رضا ومهند لاشين.

ويقود فريق فيوتشر المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذى تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.

وكان فيوتشر قد وجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولي علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.