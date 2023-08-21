الأربعاء.. نسمة عبدالعزيز تحيي حفلا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وذلك في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، فى اطار فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها: "النصر، وشط إسكندرية، وعم صابر، وحرمت أحبك، ويونس، وإفتتاحية وليم تل، وهرمون السعادة، وقلبي دليلي، وصولو ماريمبا، وأغاني صعيدية، وصباح ومسا، وكراكشنجى، ومبيسألش عليا، وألف ليلة، وتانجو جاز، وعلة رمش عيونها، وصغيرة على الحب، ومافيا، وتشاردس، وسواي، ومامبو، ٣ دقات، وسهر الليالى".

بدأت نسمة عبد العزيز دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية، والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات.

أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.