أمين سر حركة "فتح": التهويد في القدس ستبدأ ملامحه بالظهور خلال الأشهر الستة المقبلة

حذّر أمين سرّ حركة "فتح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة ناصر قوس، مما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من فرض أمر واقع على المدينة المقدّسة، والذي ستبدأ تظهر ملامحه بشكل واضح خلال الأشهر السّتّة المقبلة

وأضاف قوس، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، أن سياسة فرض الأمر الواقع ستظهر في مناطق باب العمود، والمصرارة، وشوارع السلطان سليمان، وصلاح الدّين، ووادي الجوز، ومحيطي المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وحيّ سلوان، والطوري .

وأشار قوس، إلى أن سلطات الاحتلال وفي إطار تهويد المدينة المقدّسة، قامت ببناء جدار حولها، والآن تقوم بتغيير أسماء الشوارع، وبناء الجسور، وسكّة القطار، والأنفاق، وبالتالي تفريغ المدينة من سكّانها الفلسطينيّين الأصليّين، وترصد مئات ملايين الشّواقل لاستهداف التّعليم في القدس من خلال إلغاء المنهاج الفلسطيني، وفرض المنهاج الذي يخدم روايتها، ومنع دخول الأساتذة والكتب إلى المدارس.







