أزمة صحية تبعد بدر رجب عن قطاع الناشئين بالأهلي

تعرض بدر رجب، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لأزمة صحية، خلال الفترة الماضية، حالت دون ظهوره في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية.

وتم نقل بدر رجب إلى أحد المستشفيات الخاصة خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه لأزمة صحية شديدة، وما زال يواصل التعافي منها والتي منعته، من الظهور وممارسة عمله.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين على التواصل مع بدر رجب للاطمئنان عليه كما حرص عدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على زيارة بدر رجب في المستشفى.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر في شهر مايو الماضي، تعيين بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم، خلفًا للتشيكي مايكل بروكيش، الذي تم توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها بالنادي.‏

وجاء تعيين بدر رجب في ‏ضوء الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها والنجاحات العديدة التي حققها في ‏مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، ورغبة مجلس الإدارة في استمرار ‏سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع، لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول.