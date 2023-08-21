حبس المتهمين بقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالشرقية

قرر نيابة أبوحماد، اليوم الاثنين، حبس أب و3 من أبنائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر بقرية أبو برى إثر مشاجرة بينهم وبين خال المجنى عليه.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول" محمود م " 30 سنة جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر و" شعبان ع" 40 سنة مصابا بجرح بالبطن وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد من ضبط طرفى المشاجرة وتبين من التحريات أن المجنى عليه لم يكن طرف بالمشاجرة بل تدخل لفض النزاع بينهم فلقى مصرعه قتيلا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.