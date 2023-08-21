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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث اصطدام سيارة محملة بالسولار بأخرى بطريق مصر إسكندرية

الحادث
الحادث
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أنقذت العناية الإلهية طريق مصر اسكندرية الصحراوي من كارثة محققة بعد اصطدام سيارة محملة بالسولار بأخرى نقل متعطلة بالطريق مما تسبب فى وفاة شخص وإصابة آخر ولم تنفجر حمولة السولار.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري ومتوفى ومصابين بالكيلو 68 بطريق  مصر اسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة محملة بسولار بأخرى نقل تعطلت بالطريق وتسبب الحادث فى وفاة شخص وإصابة آخر، وانقذت العناية الإلهية رواد الطريق لعدم انفجار الحمولة أثناء وقت الذروة صباحا ،وتم رفع السيارتين وعادت حركة المرور بالطريق لطبيعتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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