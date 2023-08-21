الزراعة تعتزم الوصول إلى 3.5 مليون فدان لتحقيق فائض تصديري.. نقيب الفلاحين: زيادة سعر إردب القمح لتشجيع المزارعين.. ونتعاون مع الحكومة لإنجاز أهدافها

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية تعمل في التوسع بالمساحات المزروعة وتطبيق المعايير الحديثة والتكنولوجية الحديثة وهناك مشروعات مختلفة في مجال الزراعة تستهدف 3.5 مليون فدان.



الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

وأضاف القرش خلال تصريحات تليفزيونية، أن المساحة المزروعة تقد بـ 9.7 مليون فدان، وهناك خطط تطوير أساليب الزراعة وتوسع الإنتاج وتحقيق فائض تصديري، وبالفعل حققت الدولة الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل، ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي محاصيل أخرى.



حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين

وتوقع حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، زراعة نحو 4 ملايين فدان من القمح الموسم المقبل، قائلًا: «نعمل مع الحكومة لزراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوى معتمدة بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا من الأقماح، وزيادة دخل مزارعى القمح».

وأوضح «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، أنه تم زراعة 3 ملايين و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر خلال الموسم الماضي، وزاد سعر الأردب من 400 جنيه عام 2013 إلى 1500 جنيه عام 2023، لتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح.

وأضاف أن الدولة تسعى بكل جدية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، حيث يعتبر القمح أهم سلعة حاليًّا للشعب، وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ما يتطلب جهودًا جبارة للوصول للاكتفاء الذاتى من الأقماح. وأشار إلى أن محصول القمح الذي يزرع بمصر في أواخر نوفمبر وأول ديسمبر من كل عام تطور تطورًا كبيرًا من حيث المساحة الزراعية وحجم اهتمام الدولة والإنتاجية، مع اهتمام الحكومة بزراعة القمح من كل الزوايا وعلى كافة المحاور لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته.



الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

وفي هذا السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للتخفيف من الواردات الزراعية موضحًا أن زيادة المساحات الزراعية سيكون عامل مهم لزيادة الصادرات وتقليل الواردات في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا.

وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لزيادة المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح والأرز مؤكدًا أن تلك المحاصيل تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة بسبب فاتورة الاستيراد، خاصة وأن مصر تملك الإمكانيات كبيرة في مجال الزراعة لو تم استغلالها بالشكل الصحيح سنحقق الاكتفاء الذاتي ويكون هناك فائض كبير يتم تصديره للخارج.



الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن زيادة المساحات الزراعية سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة او المواطن او الفلاح لان ذلك سيعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وطالب النحاس في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد من فتح الاستثمار في مجال الزراعة ومساعدة رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لان ذلك سيعمل بشكل كبير في تحسن الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم في التضخم وارتفاع الأسعار.