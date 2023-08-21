إيكواس ترفض خطة زعيم الانقلاب الانتقالية للنيجر.. الجينرال شيباني: التدخل العسكري يزيد الأزمة في المنطقة

رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الخطة الانتقالية التي مدتها ثلاث سنوات والتي اقترحها زعيم انقلاب النيجر.



وقال عبد الفتو موسى، مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للشؤون السياسية والسلام والأمن، لبي بي سي: ". "إيكواس لا تقبل أي انتقال مطول مرة أخرى في المنطقة، عليهم أن يستعدوا للتسليم في أقصر وقت ممكن، إن الجانب العسكري مستمر للغاية".

وأضاف: "كلما أعادوا السلطة إلى المدنيين في وقت مبكر وركزوا على مسؤوليتهم الأساسية، وهي الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل لهم".

وتدعم الولايات المتحدة وفرنسا، اللتان تمتلكان قواعد عسكرية في النيجر، جهود دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لعكس مسار الانقلاب.



زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني

وقال زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي ترأس الحرس الرئاسي قبل الإطاحة بالحكومة في 26 يوليو، إن التدخل العسكري لن يؤدي إلا إلى زيادة الأزمة في المنطقة.

ووعد زعيم الانقلاب في النيجر بإعادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى الحكم المدني في غضون ثلاث سنوات.

وأدلى الجنرال عبد الرحمن تشياني بهذا الإعلان بعد لقاء وسطاء من الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا إيكواس في العاصمة نيامي.

وهددت منظمة إيكواس بعمل عسكري لوقف الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الشهر الماضي إذا فشلت المحادثات.

وقال رئيس المجلس العسكري إن النيجر لا تريد الحرب لكنها ستدافع عن نفسها ضد أي تدخل أجنبي.

وحذر في خطابه المتلفز مساء السبت "إذا تم شن هجوم ضدنا، فلن يكون هذا هو السير في الحديقة كما يعتقد البعض".

كما كرر الجنرال تشياني انتقاده لما وصفه بالعقوبات "غير القانونية وغير الإنسانية" التي فرضتها إيكواس على الدولة الحبيسة.

وشمل ذلك قطع الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في نيامي والمدن الكبرى الأخرى، وكذلك منع الواردات الحيوية.

وتوقف سائقو الشاحنات منذ أسابيع في انتظار جلب الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقد حظيت الجهود الإقليمية لعكس مسار الانقلاب بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا، وكلاهما له قواعد عسكرية في النيجر، وهذه القواعد هي جزء من الجهود المبذولة للتصدي للجماعات الجهادية في منطقة الساحل الأوسع.