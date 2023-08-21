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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

قمر صناعي
قمر صناعي
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أطلقت الصين، اليوم الاثنين، إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-12 04" على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 سي" الساعة 1:45 صباحا بتوقيت بكين، ودخل بنجاح المدار المخطط له.

 

وأضافت أن سيستخدم القمر الجديد في مجموعة متنوعة من المجالات، منها مسح الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة في حالات الكوارث.

 

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 484 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

 

الصين رصد الأرض