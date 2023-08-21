الرئيس الجزائري يوفد وزير المالية لتمثيله في منتدى «البريكس»

أعلن وزير المالية الجزائري لعزيز فايد مشاركته كممثل شخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في منتدى دول "بريكس" (تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) الذي يندرج في إطار الدورة الـ15 لقمة بريكس، التي تنعقد في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري.

وأوضح فايد -في تصريحات صحفية خلال مراسم إطلاق خط جوي مباشر بين الجزائر وجوهانسبرج- أن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى دليل على مدى اهتمام الدولة الجزائرية بالتفكير في تعزيز التعددية العادلة والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية. وأضاف أن دعوة الجزائر من قبل جنوب أفريقيا للمشاركة في هذا المنتدى تؤكد أيضا عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

من جانب أخر، أشار وزير المالية الجزائري إلى أن الخط الجوي الجديد الرابط بين الجزائر وجوهانسبرج جاء ضمن أهداف الدولة الجزائرية لتنشيط الملاحة الجوية والانفتاح نحو دول العالم.