ads
الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رامافوزا: جنوب إفريقيا تدعم توسيع "بريكس"

رئيس جنوب إفريقيا،
رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأحد، إن جنوب إفريقيا تدعم توسيع عضوية الدول الأعضاء في "بريكس"، حيث تقدم أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى المنظمة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال رامافوزا: في قمة بريكس الخامسة عشرة ستتم مناقشة عدد من القضايا، من بينها قضية توسيع عضوية "بريكس"، حيث تقدم أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى المجموعة، وأبدت العديد من الدول اهتمامها بأن تصبح جزءا منها، وأضاف: إن جنوب إفريقيا تؤيد توسيع عضوية  "بريكس".

ويرى زامافوزا أن جهود "بريكس" لكي تكون أكثر فعالية، من الضروري إقامة شراكات مع دول أخرى، لديها نفس التطلعات ووجهات النظر.

وأضاف الزعيم الجنوب إفريقي: أن مجموعة بريكس الموسعة ستمثل مجموعة متنوعة من البلدان ذات الأنظمة السياسية المختلفة التي تشترك في الرغبة بإقامة نظام عالمي أكثر توازنا.

رامافوزا جنوب أفريقيا بريكس