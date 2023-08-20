حسين لبيب: مشاكل وديون الزمالك لها حلول

أكد حسين لبيب رئيس الزمالك الأسبق، أن مديونيات النادي الأبيض قد تصل إلي مليار جنيه، وذلك لعدة جهات، سواء غرامات لاتحاد دولية أو محلية، أو الضرائب .

وأضاف لبيب في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، جميع مشاكل الزمالك وديونه لها حلول، والأمر يحتاج إدارة قوية تجيد التخطيط وتسدد الديون بشكل تدريجي منتظم .

وتابع لبيب، فريق الكرة بالزمالك يحتاج لضم لاعبين سوبر، وذلك بعد أن يتم حل أزمة إيقا القيد الحالية .

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وأن لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة الزمالك .

كما يأتي خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق من ضمن المرشحين، ولم يسبق لعبدالعزيز العمل في الزمالك، وتنادى بعض الأصوات داخل النادي بتوليه المهمة خاصة وأنه ينتمى للزمالك .