حسين لبيب: سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة

أكد حسين لبيب رئيس الزمالك الأسبق، أنه سيخوض انتخابات النادي الأبيض المقبلة سواء أقيمت بعد شهرين أو عام.

وأضاف لبيب في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، قائمتي جاهزة وتضم أسماء كبيرة ونجوم وعناصر خبرة وشباب .

وتابع لبيب، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات سأكون مساند لمن ينجح في حالة عدم توفيقي بالانتخابات.

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وأن لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة الزمالك.

كما يأتي خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق من ضمن المرشحين، ولم يسبق لعبدالعزيز العمل في الزمالك، وتنادى بعض الأصوات داخل النادي بتوليه المهمة خاصة وأنه ينتمى للزمالك .