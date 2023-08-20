فيتوريا يحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

استقر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على موعد انطلاق معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل .

وقرر روي فيتوريا انطلاق المعسكر يوم 4 سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مواجهة إثيوبيا بالجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بجانب خوض مباراة تونس الودية .

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي