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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

فيتوريا
فيتوريا
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استقر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على موعد انطلاق معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل .

وقرر روي فيتوريا انطلاق المعسكر يوم 4 سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مواجهة إثيوبيا بالجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بجانب خوض مباراة تونس الودية .

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:
محمد صلاح 
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش
مصطفى محمد 
حمدي فتحي 
طارق حامد 
محمد شريف 
أحمد حمدي 
سام مرسي

البرتغالى رورى فيتوريا معسكر المنتخب اثيبوبيا