فيتوريا يحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

استقر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على موعد انطلاق معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل .
وقرر روي فيتوريا انطلاق المعسكر يوم 4 سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مواجهة إثيوبيا بالجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بجانب خوض مباراة تونس الودية .
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:
محمد صلاح
محمود حسن تريزيجيه
عمر مرموش
مصطفى محمد
حمدي فتحي
طارق حامد
محمد شريف
أحمد حمدي
سام مرسي