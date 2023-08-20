النيابة تأمر بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية شاب قفز في مياه النيل بالحوامدية

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية شاب قام بإنهاء حياته قفزًا في مياه النيل بمنطقة مرسي الأتوبيس النهري بدائرة قسم شرطة الحوامدية، كما أمرت بتشريح الجثة لتحديد السبب الرئيسي وراء وفاته.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انتحار شخص قفزًا في مياه النيل بمنطقة مرسي الأتوبيس النهري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته وجرى نقله إلى مستشفى الحوامدية تحت تصرف النيابة العامة.