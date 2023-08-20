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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة

حافظ شمال سيناء يشيد
حافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة
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قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الأزهر الشريف يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتصحيح المفاهيم.

وأضاف “شوشة” خلال تفقد قطعة أرض لإنشاء كليتين لتكون نواة لجامعة الازهر في منطقة السبيل غرب مدينة العريش في حضور اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش والمهندس أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس أن مؤسسة الازهر تولي المحافظة اهتما كبيرًا.

وأشار المحافظ إلى الدعم المتواصل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأبناء شمال سيناء من خلال التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وبناء البيوت البدوية ودعم أبناء سيناء.

من ناحية أخري تفقد المحافظ قطعة أرض أخرى في منطقة السبيل لإنشاء الموقف الداخلي للسيارات بجانب الموقف الكبير الذي سيتم إنشاؤه في منطقة المحاجر.

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