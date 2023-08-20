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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فى إنجاز تاريخي.. وزير الرياضة يهنئ مصطفى حسين بذهبية المصارعة الرومانية ببطولة العالم

مصطفى حسين لاعب
مصطفى حسين لاعب منتخب المصارعة الرومانية
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تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مصطفي حسين، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم لوزن 67 كجم، في بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا بالأردن.
وتقدم “صبحي” بالتهنئة للاعب على الانجاز الكبير الذي قام به وتغلبه في المباراة النهائية على لاعب أرمينيا بنتيجة 4-2.

وأشار إلى أن هذه النتيجة جاءت بعد مجهود كبير من اللاعب والدولة المصرية التي تقف مساندة لجميع اللاعبين في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق إنجازات متتالية على كافة الأصعدة القارية والعالمية.

اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية مصطفى حسين