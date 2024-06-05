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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أيمن بهجت قمر يعلن موعد طرح فيلم "أهل الكهف"

البوستر الدعائى لفيلم
البوستر الدعائى لفيلم أهل الكهف
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شارك الكاتب أيمن بهجت قمر جمهوره ميعاد طرح فيلم "أهل الكهف"، ويشارك الفيلم ضمن أفلام موسم عيد الأضحى السينمائى، ويتم طرحه فى دور العرض السينمائي يوم ١٢ يونيو المقبل.

نشر أيمن بهجت قمر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور دعائية للفيلم، خاصة بأبطال العمل ليشارك بها جمهوره.

منشور الكاتب أيمن بهجت قمر 

وعلق على الصورة "فيلم العيد ان شاء الله
١٢ يونيه في جميع دور العرض
أهل الكهف
معالجه سينمائيه : أيمن بهجت قمر
إنتاج : محمد رشيدي
إخراح : عمرو عرفة".

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم، فى زمن مختلف عن زمنهم بعدة قرون، وتتصارع العديد من الأحداث من خلال تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

الفيلم ينتمي لنوعية أعمال الإنتاج الضخم، ويضم مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، محمد فراج، محمود حميدة، عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة درامية الكاتب أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.

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