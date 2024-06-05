ما هي شروط وضوابط تأسيس حزب سياسي؟

وضع القانون عددًا من الشروط والضوابط، لإنشاء حزب سياسي يجب مراعاتها عند اتخاذ خطوات بشأن إنشائه.
حدد القانون رقم 12 لسنة 2011 تلك الشروط بشأن الأحزاب السياسية، تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية:
- ألا يماثل اسم الحزب أو يشابه اسم حزب قائم.
- علانية أهداف ومبادئ الحزب ووسائل ومصادر تمويله، وأساليبه وتنظيماته.
- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
- عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.
- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي و النظام الديمقراطي.
- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
- يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
- يرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.