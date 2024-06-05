ما هي شروط وضوابط تأسيس حزب سياسي؟

وضع القانون عددًا من الشروط والضوابط، لإنشاء حزب سياسي يجب مراعاتها عند اتخاذ خطوات بشأن إنشائه.



حدد القانون رقم 12 لسنة 2011 تلك الشروط بشأن الأحزاب السياسية، تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية: