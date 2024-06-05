إسرائيل تنقل سجناء فلسطينيين إلى مراكز اعتقال عسكرية في الضفة الغربية

أعلن مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، عن نقل الفلسطينيين الذين أسرتهم إسرائيل من غزة من مركز اعتقال عسكري في النقب إلى سجون يديرها جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني.

وكشفت السلطات الإسرائيلية إن السجناء المحتجزين في موقع سدي تيمان، الذي افتتح بعد 7 أكتوبر الماضي، سيتم نقلهم تدريجيا إلى مرافق الاحتجاز الدائمة.

يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن السجناء الفلسطينيين قد تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك "عمليات جراحية أجريت دون تخدير، واحتجاز المحتجزين في أوضاع مؤلمة لعدة أيام وتقييد اليدين الذي يؤدي إلى البتر، وعصب العينين لفترات طويلة، والتعرض للضرب، وسوء المعاملة."

بدأت عمليات النقل وسيتم نقل معظم السجناء في غضون أسبوعين.