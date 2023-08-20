الكويت تدين قيام مجموعة من المتطرفين بحرق الكنائس في باكستان

أدانت وزارة الخارجية الكويتية قيام مجموعة من المتطرفين بحرق وتخريب عدد من الكنائس والمنازل في باكستان.

وأشادت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأحد بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في باكستان للتصدي لهذه الأعمال، مؤكدة موقف دولة الكويت الرافض لجميع الممارسات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية.

ودعت إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف.