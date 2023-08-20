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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين قيام مجموعة من المتطرفين بحرق الكنائس في باكستان

الكويت
الكويت
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أدانت وزارة الخارجية الكويتية قيام مجموعة من المتطرفين بحرق وتخريب عدد من الكنائس والمنازل في باكستان.
وأشادت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأحد بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في باكستان للتصدي لهذه الأعمال، مؤكدة موقف دولة الكويت الرافض لجميع الممارسات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية.
ودعت إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف.

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