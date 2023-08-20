ننشر حركة تداول السفن في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ARGO I والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31759 طن تشمل: 10400 طن يوريا و6296 طن رمل و3250 طن مولاس و 4753 طن اسمنت معبأ و7060 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44729 طن تشمل: 14470 طن خردة و940 طن خشب زان و1414 طن ابلاكاش و6000 طن ذرة و533 طن اسمنت و21372 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 966 حاوية مكافأة وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافأة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافأة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131060 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138065 طنا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3773 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5415 شاحنة.