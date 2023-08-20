مجلس النواب الليبي: توحيد البنك المركزي جاء بجهود وطنية مخلصة

الأحد 20/أغسطس/2023 - 04:45 م

بارك رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي جرى إعلانه صباح اليوم /الأحد/ بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، واصفا ذلك بأنه جاء بعد جهود وطنية مخلصة.

ودعا عقيلة صالح بحسب تلفزيون الوسط الليبي، جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في أنحاء البلاد كافة.

وفي وقت سابق قال مصرف ليبيا المركزي، إن محافظ البنك "الصديق الكبير" اجتمع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس كدليل على توحيد مصرف ليبيا، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.