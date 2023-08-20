استطلاع: نسبة التأييد الشعبي للحكومة اليابانية تظل منخفضة عند 33.6 في المائة

الأحد 20/أغسطس/2023 - 03:33 م

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معدل الموافقة على أداء حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ظل منخفضا عند 33.6 %.

كما كشف الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية ونشرت نتائجه اليوم الأحد - أن معدل عدم الرضا عن أداء حكومة كيشيدا وصل إلى أعلى نقطة منذ ديسمبر الماضي ليسجل 50 %، وسط مخاوف عامة مستمرة بشأن نظام بطاقة الهوية الوطنية الموحدة /ماي نمبر/ والتضخم.

ووفقا للاستطلاع، فإن 79.8 % من المستطلعين يفتقرون إلى الثقة في قيادة كيشيدا في معالجة القلق العام بشأن نظام بطاقة الهوية الوطنية، بعد الكشف عن تسرب معلومات شخصية وأخطاء التسجيل على مدار الأشهر الماضية.

كما أعرب 88.1 % عن قلقهم بشأن الضرر الاقتصادي المحتمل الناجم عن خطة حكومية لتصريف المياه المعالجة من مجمع فوكوشيما دايتشي النووي في المحيط الهادئ.

وقال 15 % فقط من المستطلعين إن تفسير الحكومة اليابانية بشأن قضية المياه المعالجة كان "كافيا" بينما اعتقد 81.9 % أنه "غير كاف".

ا ر / نوون/س.ع