تحصين 515 ألفا و538 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، مدير المديرية، فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 م لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والتى انطلقت السبت الموافق 15 يوليو، في إطار جهود المحافظة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها.

وأعلن مدير المديرية، في بيان له، عن ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 515 ألف و538 رأس ماشية.

وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية,

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية.

وكما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.