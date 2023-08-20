تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا-25" إثر اصطدامها بسطح القمر

الأحد 20/أغسطس/2023 - 12:52 م

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) تحطم مركبة الفضاء "لونا-25"؛ جراء اصطدامها بسطح القمر، وذلك بعد أن عدلت عن مسارها وفقد الاتصال بها.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنه وفقا للحسابات الأولية، تحولت المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" إلى خارج المدار، واصطدمت بالقمر ولم تعد موجودة.

وأوضحت أنه بالأمس تم دفع المحطة للانتقال إلى المدار قبل الهبوط، وعقب ذلك انقطع الاتصال بـ"لونا-25"، ولم تؤد إجراءات البحث عن الجهاز واستعادة الاتصال به إلى أي نتائج، مبينة في الوقت نفسه أنه تم إنشاء لجنة مشتركة من مختلف الوزرات ذات الصلة، للتحقيق في أسباب فقدان المحطة.

وكانت المركبة الفضائية الروسية "لونا -25" انطلقت إلى الفضاء الخارجي الأربعاء الماضي ودخلت مسارها في نفس اليوم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر، وكان من المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر قبل هبوطها المرتقب على القطب الجنوبي للقمر يوم الاثنين المقبل.

يُذكر أن روسيا خططت أن تبقي المركبة على سطح القمر لمدة عام للقيام بمهام مختلفة.

يشار إلى أنه تم إنشاء أول محطة قمرية محلية منذ ما يقرب من 50 عاما.