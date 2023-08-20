انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالغربية.. صور

انطلقت بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للاداء الرياضي والإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي لعام 2023_2024 .

تتم الاختبارات في ألعاب الملاكمه والجودو والمصارعه والتايكوندو وتنس الطاوله باندية السكه الحديد وغزل المحلة وغزل طنطا و 23 يوليو ومركز شباب مدينة بسيون وذلك لانتقاء افضل العناصر من بين المتقدمين وحثهم على الاهتمام بالتدريب وتنمية مهاراتهم حتى يحققوا الوصول إلى الهدف المطلوب وهو أن يصبحوا أبطال ويرفعوا اسم مصر فى المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تتم الاختبارات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية و الدكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة لبرنامج الموهبه الرياضية والدكتور خالد الشرقاوي مدير المشروع.

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