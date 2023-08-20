محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير الأعمال بمشروع مجمع مواقف السيارات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم الأحد، سير العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات"أسفل محور عدلي منصور "الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري ، على مساحة إجمالية تزيد عن 22 ألف متراً مربعاً، ويتكون من موقفين،" موقف للمحافظات"يشمل ساحة انتظار على 13 ألف م2 وطاقة استيعابية 445 سيارة، و"موقف للمراكز" ويضم ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي وإداري تشتمل على محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد ، نقطة أمنية، مكتب بريد،عيادة،غرفة صراف آلي ، ونفق للمشاة أسفل مطلع المحور.

وخلال جولة داخل موقع الأعمال ناقش المحافظ مع القائمين على المشروع مستجدات الموقف التنفيذي لموقف المراكز، حيث تم الانتهاء من الأعمال الترابيةوالبلاطات الخرسانية بساحة انتظار السيارات أسفل الكوبري،وأعمال المباني الإدارية والخدمية، وجار أعمال الحفر للسور الخارجي،وبالنسبة لموقف"سيارات المحافظات"فقد تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ الأعمال الترابية والخرسانات الخاصة بالمبانى الإدارية والخدمية ،والبلاطات الخرسانية أسفل الكوبري وبلاطات الساحة الخارجية و الخزان الأرضى والانتهاء من 70% من أعمال أساسات المظلات،فيما يجرى حالياً العمل في أعمال الردم والعزل،حيث وصل إجمالي نسبة تنفيذ المشروع إلى 71% .

شدد المحافظ على تكثيف العمل وبذل اقصى الجهد لتسريع وتير العمل بالمشروع ، الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، والتي تتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة ، موجها بتضافر كافة الجهود لضمان انتظام العمل في مختلف مراحل ومكونات المشروع ،خاصة فيما يتعلق بأعمال نفق المشاة أسفل مطلع المحور لتسهيل الحركة والانتقال بين الموقفين ،فضلاً عن البدء في إجراءات توصيل مرفق المياه للمباني الخدمية والإدارية وخاصة المحلات قبل السير في إجراءات طرحها.

رافق المحافظ خلال تفقده للمشروع كل من :المهندس طارق الجزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل،هاني الجويلي رئيس المدينة،شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، المهندس طارق حسن مدير المواقف، المهندس شافعى ممدوح مدير المشروع وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .