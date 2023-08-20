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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم.. تشيلسي أمام وست هام وبرشلونة يواجه قادش في الدوري الإسباني

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، مباريات اليوم الأحد، في مختلف ملاعب العالم، حيث يشهد اليوم العديد من المباريات المهمة، ويأتي على رأسها مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، ووست هام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

أستون فيلا X إيفرتون – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

 

وست هام X تشيلسي – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium       

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

 

جيرونا X خيتافي – 6.30 مساء - beIN Sports HD 6       

 

برشلونة X قادش – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1       

 

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1   

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

 

روما X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1     

 

ساسولو X أتالانتا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2       

 

أودينيزي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1   

 

ليتشي X لاتسيو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

 

يونيون برلين X ماينز – 4.30 مساء

 

آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات – 6.30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

 

ليل X نانت – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 2

 

لوريان X نيس – 4 مساء - beIN Sports HD 2

 

ستاد ريمس X كليرمون فوت – 4 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

 

لوهافر X ستاد بريست – 4 مساء - beIN Sports HD 4

 

موناكو X ستراسبورج – 8 مساء - beIN Sports HD 2

 

لانس X رين – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

 

 

موعد مباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 والقناة الناقلة

 

إسبانيا X إنجلترا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium

 

البوابة سبورت مباريات اليوم برشلونة تشيلسي