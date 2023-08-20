مباريات اليوم.. تشيلسي أمام وست هام وبرشلونة يواجه قادش في الدوري الإسباني

تستعرض “البوابة سبورت”، مباريات اليوم الأحد، في مختلف ملاعب العالم، حيث يشهد اليوم العديد من المباريات المهمة، ويأتي على رأسها مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، ووست هام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X إيفرتون – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

وست هام X تشيلسي – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا X خيتافي – 6.30 مساء - beIN Sports HD 6

برشلونة X قادش – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

ساسولو X أتالانتا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2

أودينيزي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

ليتشي X لاتسيو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X ماينز – 4.30 مساء

آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X نانت – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 2

لوريان X نيس – 4 مساء - beIN Sports HD 2

ستاد ريمس X كليرمون فوت – 4 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

لوهافر X ستاد بريست – 4 مساء - beIN Sports HD 4

موناكو X ستراسبورج – 8 مساء - beIN Sports HD 2

لانس X رين – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

موعد مباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 والقناة الناقلة

إسبانيا X إنجلترا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium