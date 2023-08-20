أوكرانيا: القوات الروسية قصفت منطقة سومي الحدودية 26 مرة

الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:14 ص

أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت المجتمعات الحدودية في منطقة سومي 26 مرة، حيث تم تسجيل ما يقرب من 250 انفجارا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الإدارة العسكرية:" أنه على مدار يوم أمس، قصف الروس 26 مرة مناطق حدودية ومستوطنات بمنطقة سومي حيث تم تسجيل 248 انفجارا".

واستخدمت القوات الروسية قذائف الهاون والقنابل ذاتية الدفع والمدافع ذاتية الحركة على المناطق في سومي كما تعرضت أراضي مجتمع خوتين بضربات جوية من مروحية روسية، بالإضافة إلى ذلك ألقى الروس ثمانية ألغام على أراضي مجتمع زنوب نوفهوردسك حيث سُمع دوي عشرة انفجارات في بلدة شاليهين نتيجة إطلاق قذائف الهاون.

وكانت القوات الروسية قد قصفت أمس الأول المنطقة الحدودية بمنطقة سومي 22 مرة، وأصيبت تسع بلدات بالمنطقة بضربات معادية.