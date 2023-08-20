جوزيه مورينيو يهنئ فورموسينيو بعد توليه مهمة تدريب فيوتشر

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، على تهنئة مواطنه ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني الجديد لنادي فيوتشر إف سي.

وحرص مورينيو على متابعة الحساب الرسمي لنادي فيوتشر إف سي، على "إنستجرام"، والتعليق على خبر تعيين فورموسينيو، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر اف سي من بداية الموسم.

وكان نادي فيوتشر إف سي، قد أعلن عن تعاقده مع فورموسينيو، لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفا لمدرب الفريق السابق علي ماهر.