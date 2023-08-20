ads
الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«مراته كانت بتولد»| تفاصيل مصرع شاب صعقًا بالكهرباء حاول إنقاذ طفل بالمنيا.. فيديو

شهيد الشهامة بالمنيا
شهيد الشهامة بالمنيا حسام حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لحظات فارقة بين الحياة والموت لم يتردد فيها بطل شاب أن يضحي بحياته من أجل إنقاذ طفل صغير أثناء تواجده فى إحدى المستشفيات وهو ينتظر ميلاد أول مولود له وجد طفلًا سقط علية كولدير مياة والطفل يصرخ من الألم بسبب الصعق الكهربائى فأسرع إليه شهيد الشهامة حسام حسن أو المعروف بالشهيد عمار وأنقذ حياة الطفل ولقى مصرعة فى الحال  ولم يرى مولوده الجديد وتوفي قبل أن يرى ابنه وترك ابنه يتيمًا لكن الطفل سيظل فخورًا بوالده البطل.

وسادت حالة من الحزن داخل محافظة المنيا، بعد وفاة شاب صعقا بالكهرباء في محاولة إنقاذ صغير سقط عليه كولدير للمياه أمام أحد المستشفيات بالمحافظة، عندما كان في انتظار سماع خبر وضع زوجته مولودهما الجديد داخل المستشفى، ولكن لفظ أنفاسه الأخير في محاولة إنقاذ الصغير الذي كان يصرخ من شدة الألم نتيجة سقوط الكولدير وقد أطلق عليه  رواد التواصل الاجتماعي لقب « شهيد الشهامة» بعد سقوط كولدير المياه علي الصغير البالغ من العمر 6 أعوام ومحاولة إنقاذه من الموت، فكان الموت ينتظره قبل أن يفرح بمولوده الجديد.

وأكد الأهالي الذين شاهدوا الواقعة، أن الشاب حسام حسن كان لديه شجاعة كبير واتجه بأقصى سرعة إلى الصغير لإنقاذه دون تردد، وعند رفع كولدير المياه عن الصغير كان الصاعق الكهربائي أشد منه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكد والد شهيد الشهامة الشهير بـ عمار أن ابنه كان إنسانًا خيرًا ساعيًا فى الخير مطيعًا لوالده  بارًا بأهله  بارًا  بجيرانه لا يتردد في التضحية بنفسه من أجل إنقاذ أي إنسان  محبوب بين الناس، مضيفًا أنه لم يتردد لحظة في إنقاذ هذا الطفل الصغير ولم يكترث بتعرضة للخطر أو أنه يخاطر بحياته بل أسرع إليه على الفور وأنقذ حياة الطفل وفقد هو حياته على الفور قبل رؤية مولوده الصغير. 

وخيم الحزن على جميع أهالي قريته دمشاو هاشم  الذين عبرو عن حزنهم عليه وحبهم له واعتبروه بطل القرية وفخر قريتهم الذي ضرب أروع الأمثلة بالشجاعة وحب الغير والتضحية بالنفس من أجل إنقاذ الغير متمنين من الله أن يرزقه منازل الشهداء ويحتسب عند الله شهيد.

لينك البث المباشر 

https://fb.watch/mw_8Apvk1i/

 

التواصل الاجتماعي المنيا شهيد الشهامة مستشفى المنيا الجامعي مصرع شاب صعقا بالكهرباء