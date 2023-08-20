الثانوية العامة «دور ثان»| اليوم.. انعقاد امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

يؤدي، اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

وأدى طلاب الثانوية العامة، أمس السبت، بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي “15101” ألف طالب/ وطالبة أمام “277” لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بـ “3601” طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في مادة مقاييس المفاهيم “اللغة الإنجليزية” فترة أولى بـ 5 طلاب/طالبات، وامتحان التربية الدينية فترة ثانية بعدد 1 طالب/طالبة.

وتداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، وذلك عقب بدء اللجان.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من رصد عدد (3) حالات غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالب بإدارة شرق الفيوم بمحافظة الفيوم، وطالب بلجنة ديروط بأسيوط، وطالب بلجنة شبين القناطر بالقليوبية، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين.

وأكد خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.