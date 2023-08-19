المنفي وصالح وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان إلا ضمن الإطار الوطني الداخلي الليبي

أكد عدد من كبار المسئولين الليبيين، على أهمية الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان الا بالإطار الوطني الداخلي الليبي دون غيره.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء في بيان صدر عقب لقاء كل من: رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، اليوم السبت بمدينة (بنغازي) والذي تم خلاله التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي في ليبيا.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تولي مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6 ) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ، مؤكدا أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاستي مجلسي النواب والدولة للتشاور؛ لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

وثمن المجتمعون - في بيانهم - دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.