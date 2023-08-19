الدوري السعودي.. اتحاد جدة بهجوم ناري أمام الطائي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يواجه به الطائي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) 2023-2024.

ويستضيف الاتحاد، نظيره الطائي، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه العميد، الطائي بهجوم ناري مكون من الفرنسي كريم بنزيما، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي رومارينيو.

ويغيب طارق حامد لاعب فريق النمور عن مواجهة اليوم، في ظل اقترابه من الانتقال لصفوف نادي الوحدة السعودي، ليتواجد المخضرم الفرنسي نجولو كانتي في التشكيل الأساسي للفريق.

وانتصر اتحاد جدة على الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي بنتيجة 3-0 في بداية رحلة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري روشن، فيما افتتح الطائي موسمه بالفوز على ضمك بهدف للا شئ.

تشكيل الاتحاد أمام الطائي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقطي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

وفي الهجوم: رومارينيو – عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما.