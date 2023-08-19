الدوري الإنجليزي.. ماونت أساسيًا مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ويحل مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره توتنهام بملعب توتنهام هوتسبير، حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ماسون ماونت في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من تشيلسي.

ويقود هجوم اليونايتد أمام السبيرز، ماركوس راشفورد، رفقة البرازيلي أنتوني والأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز - ماسون ماونت

وفي الهجوم: أنتوني - راشفورد - جاراناتشو.

وحقق فريق مانشستر يونايتد، فوزًا بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على وولفرهامبتون بهدف للا شئ.