صلاح يحقق إنجازا تاريخيا جديدا مع ليفربول

نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق إنجاز تاريخي بعد تسجيل هدف تقدم الريدز على بورنموث في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 36 من المباراة، بعدما تقددم لتسديد ركلة جزاء ولكن تصدى لها حارس مرمى بورنموث ببراعة لتعود الكرة إلى الدولي المصري ويمنح فريقه تقدما بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذا الهدف، وصل صلاح للمساهمة في 200 هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 140 هدفا وصنع 60 هدفا آخرين، ليحتل المركز الثاني عشر في تاريخ اللاعبين الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خلف إيان راش برصيد 346 هدفا، روجر هانت برصيد 285 هدفا، جوردون هودجسون برصيد 241 هدفا، وبيلي ليدل برصيد 228 هدفا.

وأصبح الدولي المصري خامس أفضل هداف في تاريخ نادي ليفربول، برصيد 187 هدفا، متخطيا بذلك ستيفن جيرارد الذي سجل 186 هدفا مع النادي.