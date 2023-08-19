رضا سيلم يؤدي تدريبات بدنية في صالة "الجيم" بالأهلي

ظهر المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمقر النادي الأهلي اليوم السبت حيث بدأ التأهيل بعد وصوله إلى القاهرة منذ يومين استعدادًا للموسم الجديد.

وخاص رضا سليم تدريبات بدنية في صالة “الجيم” بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، استعدادًا للموسم الجديد، خاصة أن الدوري المغربي انتهى في شهر يونيو الماضي.

ويرغب رضا سليم في تجهيز نفسه بدنيا وفنيًا قبل انطلاق الموسم الجديد، لحجز مكان في تشكيل الأهلي خلال الموسم الجديد.

كان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة، مع رضا سليم، بعد وصول الأخير إلى القاهرة لمنحة تعليمات خاصة قبل بداية مشواره في النادي الأهلي.



تعاقد النادى الأهلى، رسميًا مع المغربى رضا سليم قادما من صفوف الجيش الملكى المغربى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم، مع أحقيّة الأهلي في إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا رغب في ذلك.



