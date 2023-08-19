المريخ البورسعيدى يتعاقد مع 3 لاعبين جدد

أنهى مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر التعاقد مع 3 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وأكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن إدارة النادى تعاقدت مع اللاعبين الجدد لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

وأعلن عيد التعاقد رسمياً مع اللاعبين ( مصطفى أيمن لاعب المصرى و الإتصالات السابق لمدة 3 مواسم لتدعيم خط الوسط ) و ( محمد موافى قادماً من بورفؤاد لمدة موسمين لتدعيم مركز الظهير الأيسر ) و ( محمد عبدالخالق " دقدق " لاعب بتروجت و كهرباء الإسماعيلية الأسبق لمدة 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليمنى ) .

وأشار عيد إلى أن الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين يدرس بحرص كبير جميع الترشيحات التى تقدم إليه لتدعيم صفوف الفريق خاصة أن إدارة النادى مع الجهاز الفنى يعطون أبناء النادى من قطاع الناشئين فرصة كبيرة للتواجد مع الفريق الأول للإعتماد عليهم بجانب وضع بعض المعايير الفنية لضم اللاعبين الجدد أملاً فى تكوين فريق قادر على العودة من جديد للدورى الممتاز في ضوء نظام التأهل الجديد الذى أقره إتحاد الكرة .