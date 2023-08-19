بريطانيا تكتشف أول إصابة بمتحور كورونا الجديدة

أفادت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، إنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة "بي أي 2.86" من فيروس "كوفيد-19" في البلاد في شخص لم يسافر في الفترة الأخيرة.



وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.

ورصدت إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة إصابات بالمتحورة الجديدة.

وفي السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية أمس الجمعة أنهما تراقبان من كثب متحورة جديدة من "كوفيد-19" على رغم أن "التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد".

وقررت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحورة جديدة "ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها، والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة "كوفيد-19" والتي نشرت ليل الخميس الجمعة الماضيين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحورة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

وقال متخصص البيولوجيا في جامعة لندن فرانسوا بالو إن الاهتمام الذي تثيره المتحورة الجديدة له مبررات.

وأضاف في تعليق نشر الجمعة أن "سلالة (بي أي 86.2) هي أبرز سلالات (سارس-كوف-2) في العالم منذ ظهور أوميكرون"، في إشارة إلى المتحورة التي أدت إلى ازدياد الإصابات عالميا بشكل كبير في شتاء عام 2022.

وقال "خلال الأسابيع المقبلة سنرى مدى تأثير بي أي 86.2 مقارنة بطفرات أوميكرون الأخرى".

وشدد على أنه حتى لو تسببت "بي أي 86.2" في ارتفاع كبير بعدد الإصابات "فإننا لا نتوقع أن نشهد مستويات من المرض الشديد والوفاة مماثلة لما شهدناه سابقاً خلال فترة الوباء عندما انتشرت متحورات ألفا ودلتا وأوميكرون".

وقال "تلقى حاليا معظم الناس على وجه الأرض اللقاح وأصيبوا بالفيروس"، مشيرا إلى أنه حتى لو أصيب شخص بالمتحورة الجديدة، فإن "الذاكرة المناعية تسمح لجهازه المناعي بالتحكم بالعدوى والسيطرة عليها".

وأكد بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أن في الفترة بين 17 يوليو الماضي و13 أغسطس الجاري سجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 2300 حالة وفاة.

وحتى 13 أغسطس 2023 وصل عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" إلى أكثر من 769 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6.9 مليون في كل أنحاء العالم.