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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: استمرار الأجواء الصيفية.. والحرارة أقل من المعدلات الطبيعية

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد مستمرة في الأجواء الصيفية المعتادة التي نشهدها منذ أيام، بالإضافة إلى أنّ قيم الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.
وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في الظل، و35 درجة مئوية نتيجة وجود نسب الرطوبة، حيث نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. 
وتابعت، أن هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، لكنها محملة بكميات من بخار الماء، أي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة في فترة الصباح التي تساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء. 
 

ارتفاع نسب الرطوبة الهيئة العامة للأرصاد نسب الرطوبة - درجات الحرارة