تنسيق الجامعات 2023.. غدا انتهاء المرحلة الثانية

يغلق مكتب التنسيق غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً باب التقديم أمام طلاب المرحلة الثانية للشهادة الثانوية العامة، بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام ٢٠٢٣.

فكان قد قرر دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وانطلقت المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام قبل مدها لليوم السادس.

ذلك وفق الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية كما يلي :

الحد اﻷدنى للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، بعدد طلبة 259445، و الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، وعدد طلاب المرحلة 90688، ليكون إجمالي عدد الطلاب: 350133.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح دكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.