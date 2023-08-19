أجواء هادئة فى الساعات الأولي للعملية الانتخابية بالإسماعيلي.. صور

سادت حالة من الهدوء خلال الساعات الأولى من انتخابات نادي الإسماعيلي، وتتجه كافة الأنظار في التوقيت الحالي نحو انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حيث يتنافس ٣١ مرشحًا على ٨ مقاعد.

وتعقد جماهير الدراويش، آمالها على المجلس للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تلاحق النادي في السنوات الأخيرة، والتي تؤدي كل موسم إلى دخول فريق الكرة الأول في دوامة الهبوط ببطولة الدوري، والبقاء بشق الأنفس مع اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة على مدار الخمس مواسم الأخيرة.

وتعقد جماهير الدراويش، آمالها على المجلس للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تلاحق النادي في السنوات الأخيرة، والتي تؤدي كل موسم إلى دخول فريق الكرة الأول في دوامة الهبوط ببطولة الدوري، والبقاء بشق الأنفس مع اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة على مدار الخمس مواسم الأخيرة.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للتدريبات غدا الأحد، بعد راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها لاعبي الفريق، بقرار من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، بسبب إنشغال النادي بأعمال الانتخابات أمس السبت.