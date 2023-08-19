وزيرة التضامن لـ«البوابة نيوز»: الجمعيات الأهلية تلقت منحًا بـ 2.8 مليار جنيه خلال 7 أشهر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي قيمة المنح التمويلية التي تلقتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الجهات المحلية والأجنبية خلال 7 أشهر من عام 2023، بلغت 2 مليار و730 مليون 451 ألفا جنيه.

وأشارت القباج في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الوزارة ترى أن المجتمع الأهلي شريك أساسي في تنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات المجتمعات المحلية، وهذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضًا مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.

وتتولي وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الغرض المخصص لها.