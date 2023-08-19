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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ما هو متحور كورونا "EG5" الجديد وأعراضه؟

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد
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 قال الدكتور محمد رحيم، باحث بعلم الفيروسات والمناعة كلية الطب وعلوم الحياة جامعة لانكستر، إن بداية ظهور متحور كورونا  (EG.5) منذ فبراير المنقضي في الصين وإندونيسيا، حيث تم تسجيل عدد كبير من الإصابات به؛ ولذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه فيروس "تحت المراقبة"، ويجب توخي الحذر منه.

وأضاف “رحيم” عبر “سكايب” ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية  الأولى المصرية، اليوم السبت، أن هذا الفيروس سريع الانتشار، موضحًا أنه عند المقارنة بالعام الماضي من حيث معدل الإصابات فهو أقل.

وأشار الباحث بعلم الفيروسات والمناعة إلى أن أعراض فيروس "إيريس" لا يوجد فرق بينها وبين دور البرد العادي، وأبرزها الأعراض التنفسية، موضحًا أن هذا الفيروس ظهر في 51 دولة على مستوى العالم.

متحور كورونا “EG 5” الصين وإندونيسيا منظمة الصحة العالمية الأعراض التنفسية