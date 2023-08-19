وكيل تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني 2023

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير الامتحانات ووصول جميع الأوراق (الأسئلة والإجابة) ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل وانطلاق الامتحانات فى مواعيدها المقررة.

حيث يؤدى اليوم الطلاب امتحانات مادتى اللغة العربية والتربية الدينية خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد ظهر اليوم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الفترة التى سبقت الامتحانات شهدت رفع درجة الإستعداد القصوى والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة حتى نهاية الامتحانات والمقررة الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ 5465 طالبا وطالبة بواقع 1388 بالشعبة الأدبية و3765 بالشعبة العلمية علوم و312 بشعبة علمى رياضة يؤدى كل منهم الامتحانات فى المواد المقررة له خلال تلك الفترة بعدد 19 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأضاف، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

كما أشار وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.



وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير الإمتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.