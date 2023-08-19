زيلينسكي: نبذل كل جهدنا للدخول في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إن السلطات في كييف تبذل قصارى جهدها للبدء بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في 2023، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها على قناة تيليجرام: "نحن نبذل قصارى جهدنا لكي تصبح أوكرانيا مستعدة هذا العام للبدء بمفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والتكامل الأوروأطلسي، أولجا ستيفانيشينا، إن السلطات الأوكرانية ليس لديها الوقت الكافي لتنفيذ جميع توصيات المفوضية الأوروبية السبع، المحددة للوصول الى صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، قبل حلول أكتوبر، ولكنها تعمل بشأن هذه المسألة.