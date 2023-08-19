ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: نبذل كل جهدنا للدخول في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

زيلينسكي
زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إن السلطات في كييف تبذل قصارى جهدها للبدء بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في 2023، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها على قناة تيليجرام: "نحن نبذل قصارى جهدنا لكي تصبح أوكرانيا مستعدة هذا العام للبدء بمفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والتكامل الأوروأطلسي، أولجا ستيفانيشينا، إن السلطات الأوكرانية ليس لديها الوقت الكافي لتنفيذ جميع توصيات المفوضية الأوروبية السبع، المحددة للوصول الى صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، قبل حلول أكتوبر، ولكنها تعمل بشأن هذه المسألة.

زيلينسكي كييف الرئيس الأوكراني الانضمام للاتحاد الأوروبي